Kırıkkale Belediye Başkanı Saygılı'dan yeni yıl mesajı

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Saygılı, mesajında, 2022'nin Kırıkkale için bir atılım yılı olduğunu ve 2023 yılında da yeni yatırımlara kucak açacağını belirtti.

Kırıkkale'de 2022 yılında şehrin gelişimi ve değişimi için örnek projelere ve yatırımlara imza atıldığını vurgulayan Saygılı, Türkiye'de bütçesini yatırım için harcayan nadir belediyelerden biri olduklarını öne sürdü.

Saygılı, kenti bölgesel ve ulusal ölçekte tüm şehirlerle yarışır hale getirdiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Her kulvarda sıklıkla dile getirdiğimiz ROKETSAN'ın yatırımını buraya çekerek bu şehrin büyük ümidini gerçekleştirdik. Tamamlandığında istihdam kapasitesi binli rakamları geçecek ve çok ciddi istihdam sağlayacak. Burası şehrimize şimdiden heyecan kattı. Yan sanayi ile şehrimiz teknoloji ile de anılacak. Ayrıca Jandarma Lojistik Depo Komutanlığı bitince de şehre ciddi katkı sağlayacak. Kırıkkale, kalkınmada kolektif akılla zihniyet değişimi yaşamaya devam edecek. 2023 yılında da kentimizi yeni projelerle kalkındırmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyor, 2023 yılının tüm İslam alemine hayırlar getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum."

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