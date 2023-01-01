Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu görevi başındaki personelin yeni yılını kutladı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve beraberindekiler, görevi başındaki personelin yeni yılını tebrik etti.

İlk olarak 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret eden Tekbıyıkoğlu ve beraberindekiler, personelle sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Tekbıyıkoğlu ve beraberindekiler, ardından Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne geçerek İtfaiye Müdürü Tuncay Bulut'tan bilgi alarak personelin yeni yılını kutladı.



Daha sonra Kırıkkale-Ankara kara yolu kontrol noktasındaki polis ve jandarma ekiplerini ziyaret eden protokol üyeleri ekiplerin yeni yılını kutladı. Protokol mensupları personele tatlı ikramında bulundu.

Tekbıyıkoğlu ve Saygılı son olarak Yüksek İhtisas Hastanesini ziyaret ederek yeni doğan 3 bebeğe altın taktı, hastane çalışanlarına ve burada tedavi gören hastalara karanfil verdi.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Tekbıyıkoğlu, bugün görevi başındaki personeli ziyaret ederek yeni yıllarını tebrik ettiklerini söyledi.

Tekbıyıkoğlu, yılbaşı dolayısıyla hem emniyet hem de jandarmanın sorumluluk bölgelerinde her türlü tedbiri aldığını belirterek bugünü problemsiz bir şekilde atlatmayı planladıklarını dile getirdi.

Başkan Saygılı da 2023'te Türkiye'nin gücünün artarak devam etmesi temennisinde bulunarak yeni yılın tüm İslam alemine huzur, mutluluk, bereket ve sağlık getirmesini diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.