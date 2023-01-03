Yahşihan Belediyesi ihbar hattı 2022 yılında 16 bin 184 çağrıya cevap verdi

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KIRIKKALE (AA) - Yahşihan Belediyesi ihbar hattının, 2022 yılında 16 bin 184 çağrı ve mesaja yanıt vererek vatandaşlara yardımcı olduğu bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'ın görevi gelmesinin ardından hizmet kapsamını genişletmek amacıyla ihbar ve şikayet hattı kurulduğu belirtildi.

WhatsApp ihbar hattının Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP) Müdürlüğüne bağlı olarak oluşturulduğu aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İhbar hattı, 2022 yılında toplam 16 bin 184 çağrı ve mesaja yanıt vererek vatandaşlara yardımcı oldu. Kurulan ihbar hattıyla vatandaşların sorun ve taleplerine anında çözüm bulunulurken, vatandaşlar da talep, öneri ve şikayetlerini WhatsApp üzerinden kurulan birime bildirimde bulunabiliyor. Vatandaşlardan gelen istek ve şikayetler ilgili birimlere aktarılarak anında çözüm üretiliyor. Kadın, çocuk ve engelli vatandaşlarla kucaklaşmak, onların sorun ve ihtiyaçlarını belirlemek için kurulan KAÇEP Müdürlüğü de bünyesinde bulundurduğu diyetisyenle hamile kadınlara ve ilçede ikamet eden vatandaşlara hizmet veriyor."

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