Kırıkkale Belediyesinden su sayaçları için don uyarısı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Belediyesi, hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü son günlerde vatandaşlara su sayaçlarının korunması ve yapılmaması gerekenler hakkında uyarıda bulundu.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, soğuk havanın sayaçlara zarar verdiği ve soğuğa karşı herhangi bir yalıtımı olmayan su sayaçlarının belirli bir süre kullanılmadığında donduğu belirtildi.
Açıkta bulunan su sayaçlarının koruyucu materyallerle kaplanması gerektiği aktarılan açıklamada, "Donan su sayaçları ile borulara kesinlikle ateş veya sıcak suyla müdahale edilmemesi gerekiyor. Bir mağduriyetle karşılaşmamak için su sayaçları ile tesisat borularının soğuktan mutlaka korunması önem arz ediyor. Sayaçların ve su tesisatlarının donmaya karşı abonelerimiz tarafından korunması gerekmektedir." ifadesine yer verildi.