Kırıkkale'de otomobilin bagajında tarihi eser niteliğinde 952 parça obje ele geçirildi

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de otomobilin bagajına gizlenmiş 952 parça obje ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet suçunu önlemeye yönelik çalışma kapasımda, il dışından Kırıkkale'ye geldiği öğrenilen bir otomobili kent merkezinde durdurdu.
Araçta yapılan aramada, Roma ve Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 880 sikke ve madeni para ile 72 parça mühür, yüzük haç, ok uçları ve hassas terazi bulundu.
Gözaltına alınan E.R. ve Ö.A. hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.