Kırıkkale Belediye Meclisi Toplantısı yapıldı

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Belediyesinin ocak ayı meclis toplantısı, Başkan Mehmet Saygılı başkanlığında gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıya, meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri katıldı.

Saygılı, toplantıda yaptığı konuşmada, 2023 yılının tüm dünyaya sağlık, huzur ve barış getirmesini dileyerek, yeni yılda da Kırıkkale'ye değer katan hizmetleri sürdüreceklerini aktardı.

Önceki toplantıya ait karar özetlerinin ve komisyonlardan gelen raporların okunduğu toplantıda, denetim komisyonu üyelerinin seçimi yapıldı.

Toplantıda, zabıta ve itfaiye personelinin fazla çalışma ücretleri ve sözleşmeli personelin ücretleri belirlendi, belediyeye ait hurdaya ayrılan 9 iş makinesinin geri dönüşüme bedeli mukabilinde verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

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