Kırıkkale'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de otomobilin refüjdeki ağaç, elektrik panosu ve aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
A.E. idaresindeki 06 AU 9708 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kırşehir kara yolu Bahşılı ilçesi yol ayrımında refüjdeki ağaca, elektrik panosu ve aydınlatma direğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direği yola devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki G.K, ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.