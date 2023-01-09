ASKON Kırıkkale Şube Başkanı Geyik, gazetecilerle buluştu

KIRIKKALE (AA) - Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Kırıkkale Şube Başkanı Savaş Geyik, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Geyik, bir restoranda düzenlenen programda, gazetecilerin gününü kutlayarak basın çalışanlarının çok önemli bir görevi yerine getirdiklerini söyledi.
Gazeteciliğin çok kıymetli bir meslek olduğunu aktaran Geyik, teknolojinin çok önemli olduğu bu günlerde basın çalışanlarına çok önemli görevler düştüğünü dile getirdi.
Geyik, ASKON Kırıkkale Şubesi'nin çalışmaları hakkında da bilgi vererek, şu anda 40 sektörde 66 üyelerinin bulunduğunu kaydetti.