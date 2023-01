Kırıkkale Belediyesi itfaiyesi geçen yıl 1588 olaya müdahale etti

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin 2022 yılında 1588 olaya müdahale ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, itfaiye erlerinin tüm olaylarda vatandaşın huzuru ve güvenliği için canla başla mücadele ettiği belirtildi.

İtfaiye ekiplerinin sorumluluk sahasında geçen yıl, 917 yangın ve kurtarma operasyonu ile 671 diğer vakalara katıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Müdahale edilen vakalarda 62 vatandaşımız yaralandı, 14 vatandaşımız ise yaşamını yitirdi. Yaptığımız tüm çalışmalarda insan hayatı, her zaman birinci önceliğimiz oldu. Kırıkkale'de her biri özel yeteneklere sahip olan erlerimizden oluşturduğumuz teşkilatımız, sorumluluk sahasında çok başarılı hizmetler ortaya koydu. Her yangında, kurtarma konusunda ve kayıp vakaların bulunması noktasında yapılan çalışmada bizleri gururlandıran tüm itfaiye erlerimize teşekkür ediyor, olay yerinde hayatını kaybeden canlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyoruz."

