Kırıkkale'de AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılımlar sürüyor

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen ile Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Varlı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Cücen ve Varlı, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.
Haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Hakkari'de festival havası", çevre-yaşam kategorisinde Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi" başlıklı fotoğraflarını seçen Cücen, spor kategorisinde ise Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" fotoğrafına oy verdi.
Haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Görev tamam", çevre-yaşam kategorisinde Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi" başlıklı fotoğraflarını oylayan KTSO Başkanı Varlı da spor kategorisinde ise Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" fotoğrafını seçti.
Varlı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, AA'nın Türkiye ve dünyada bütün yaşanan gelişmeleri vatandaşlara en doğru şekilde aktarılması noktasında çok önemli hizmet yaptığını dile getirdi.