Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu ve Belediye Başkanı Saygılı, gazetecilerle buluştu

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Vali Tekbıyıkoğlu, Kırıkkale Öğretmenevi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, demokraside basının yeri ve öneminin çok kıymetli olduğunu söyledi.

Vatandaşların doğru bilgilendirilmesinin çok önemli olduğuna dikkati çeken Tekbıyıkoğlu, "Gazeteciler, bu vazifeyi yerine getiriyor. Aynı zamanda idareciler, yöneticiler ve yerel yöneticiler olarak sizden edindiğimiz çok fazla bilgi oluyor. Hem bizim çalışmamıza katkıda bulunuyorsunuz hem de vatandaşımızın bilgilendirilmesine önemli katkılarınız var. Bu uğurda savaş bölgelerinde çalışan veya doğruyu, hakkı yazdığı için hayatını kaybeden meslektaşlarınız oldu. Onlara da Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.

Tekbıyıkoğlu, konuşmasının ardından gazetecilerle pasta kesti.



Belediye Başkanı Saygılı da Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE) Sosyal Tesisleri'nde gazetecilerle yemek programında buluştu.

Basın mensuplarının büyük özveriyle ilkeli ve tarafsız habercilik yapmak adına çalıştıklarını aktaran Saygılı, kentteki çalışmalar ve yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Saygılı, ardından gazetecilerle fotoğraf çektirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.