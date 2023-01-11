Yahşihan Belediye Başkanı Türkyılmaz, vatandaşların sorularını canlı yayında cevaplıyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesi Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, "Başkana Randevusuz Sorular" programıyla izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Türkyılmaz'ın YouTube hesabından 15 günde bir düzenlediği canlı yayın programıyla vatandaşların sorularını tek tek cevapladığı belirtildi.

Türkyılmaz'ın kişisel hesabından gerçekleştirdiği yayında toplam 10 soruya yer verildiği aktarılan açıklamada, "Günler öncesinden sosyal medyada paylaşılan soruları cevaplayan Türkyılmaz, videolu sorulara da yer veriyor. Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personeli tarafından sokaklarda vatandaşlardan alınan videolu sorulara da cevap veren Türkyılmaz, bir soru da çalışan personelden alıyor." ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.