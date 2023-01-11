Kırıkkale Belediyesi ulaşımda kullanılacak "akıllı kart" satışlarına başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırıkkale Belediyesi ulaşımda kullanılacak "akıllı kart" satışlarına başladı

AA

Kırıkkale Belediyesi ulaşımda kullanılacak "akıllı kart" satışlarına başladı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Belediyesince şehiriçi ulaşımda kullanılacak tam, indirimli ve genç kart olarak tanımlanan akıllı kartların satışının başladığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların kartları belediye hizmet binası ile yeni otobüs hareket merkezinden alabileceği belirtildi.

Kent merkezinde 28 mahalleye yönelik seferlere başlayacak belediye otobüsleri için elektronik ödeme sisteminin geçerli olacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Otobüslerde kullanılacak olan akıllı kart, oluşabilecek yoğunluğu önlemek için seferlere başlamadan satışa çıkarıldı. Kartın bir defaya mahsus ve kişiye özel alınma zorunluluğu bulunmaktadır. Vatandaşlardan tam kart için 20, indirimli kart için de 15 lira kart ücreti alınacak. Gazi ve yakını, şehit yakını, engelli, engelli refakatçisi ve 65 yaş üstü vatandaşlarımıza ise kartlar ücretsiz verilecek. Tam kart tek biniş tarifesi 5,50 lira, genç kart 5 lira, sadece Yüksek İhtisas Hastanesi için aktarmada 40 dakika içinde ikinci biniş 3 lira olarak belirlendi. İndirimli kart kullanacak olan gazi ve yakını, şehit yakını, engelli ve refakatçisi, 65 yaş üstü, emniyet, jandarma, itfaiye, zabıta ve sarı basın kartı bulunanlar da otobüslerden ücretsiz yararlanacak."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yahşihan Belediye Başkanı Türkyılmaz, vatandaşların sorularını canlı yayında cevaplıyor
YEREL HABERLER Yahşihan Belediye Başkanı Türkyılmaz, vatandaşların ...
Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu ve Belediye Başkanı Saygılı, gazetecilerle buluştu
YEREL HABERLER Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu ve Belediye Başkanı ...
Kırıkkale'de öğrenciler matematiği oyunla öğrenecek
YEREL HABERLER Kırıkkale'de öğrenciler matematiği oyunla öğrenecek
Kırıkkale'de AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılımlar sürüyor
YEREL HABERLER Kırıkkale'de AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına ...
Kırıkkale Belediyesi itfaiyesi geçen yıl 1588 olaya müdahale etti
YEREL HABERLER Kırıkkale Belediyesi itfaiyesi geçen yıl 1588 olaya ...
ASKON Kırıkkale Şube Başkanı Geyik, gazetecilerle buluştu
YEREL HABERLER ASKON Kırıkkale Şube Başkanı Geyik, gazetecilerle ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.