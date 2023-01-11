Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde jandarma ekiplerince uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ankara'dan Kırıkkale'ye bir otomobille uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaşan İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, aracı Bedesten köyü yolunda durdurdu.

Ekipler, araçta yaptığı aramada kargo poşeti içerisinde 168 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Araç sürücüsü O.E. ile yolcu olarak bulunan İ.Ö, gözaltına alındı, yapılan kontrollerde İ.Ö'nün arama kaydının olduğu tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.Ö. hakimlikçe tutuklandı, O.E. ise ifadesinin ardından salıverildi.

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