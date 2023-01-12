Samsun Valisi Dağlı, Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu'nu ziyaret etti

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KIRIKKALE (AA) - Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'na ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tekbıyıkoğlu ve Dağlı, makamdaki görüşmenin ardından Kırıkkale Valiliğince madde bağımlısı gençlerin rutin tedavilerinin yanı sıra farklı etkinliklerle yeniden hayata bağlanması amacıyla hayata geçirilen Huzur Köy Yatılı Rehabilitasyon Merkezi'ne geçti.

Tekbıyıkoğlu ve Dağlı, merkezdeki meyve bahçeleri, çini, sanat ve motor atölyelerini gezerek, gençler tarafından üretilen ürünler hakkında bilgi aldı.

Vali Tekbıyıkoğlu, merkezden faydalanan bireylerin rehabilitasyon süreci içerisinde psiko-sosyal tedavilerinin yanında, ilgili meslek eğitmenlerince verilecek eğitimle mesleki bilgi ve beceri kazanmaları sağlanarak, istihdam edilebilirliklerinin artırılacağını dile getirdi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş da merkezle ilgili bilgi verdi.

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