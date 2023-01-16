Yahşihan Belediyesinden üniversite öğrencilerine çorba ikramı

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde belediye tarafından Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) öğrencilerine sınav döneminde çorba ikramında bulunuluyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, ilçenin yaklaşık 40 bin üniversite öğrencisine ev sahipliği yaptığı belirtildi.

Yahşihan Belediyesinin her alanda öğrencilere yönelik desteğini sürdürdüğü aktarılan açıklamada, sınavı döneminde de Yenişehir Mahallesi'nde üniversite öğrencilerine sıcak çorba dağıtıldığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz da "Öğrencilerimizin dün yanındaydık, bugün de yanındayız ve gelecekte de yanlarında olmaya devam edeceğiz. Sınav haftalarında motivasyonun önemini bildiğimiz için böyle bir hizmet yapmak zorundaydık. Öğrencilerimiz bizim geleceğimiz. Akılları sadece derslerinde olsun istiyoruz. Zaten kendilerinden de bu hizmetimizle ilgili olumlu tepkiler alıyoruz. Onların mutluluğu, geleceğimizin mutluluğu demektir. Hepsine final sınavlarında başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

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