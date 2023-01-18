TDP Genel Başkanı Sarıgül'den DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'a Baykar tepkisi:

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KIRIKKALE (AA) - Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Baykar'a yönelik açıklamalarına tepki göstererek, savunma sanayine destek veren herkesin desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Sarıgül, Kırıkkale F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ziyaretinin ardından cezaevi önünde yaptığı açıklamada, Cumhuriyet'in 100. yılında kardeşlik hukuku ve toplumsal barış için af çağrısını yineleyerek, "Af talebimiz siyasi değil, vicdani bir taleptir. Bütün siyasi partilere sesleniyorum. Af konusunu seçim malzemesi yapmayalım." dedi.

Sarıgül, bir gazetecinin DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Baykar'a yönelik açıklamalarına ilişkin görüşlerini sorması üzerine, şunları kaydetti:

"Hiçbir siyasi parti genel başkanının savunma sanayisine dil uzatmasını doğru bulmam. Özellikle de İHA'lar konusunda büyük başarı elde eden savunma sanayimizi kutluyorum. Savunma sanayi konusunda Amerikalı Michael Rubin'in konuşmalarını da büyük bir keyifle izledim. Demek ki ABD'li Rubin, Türk savunma sanayi sistemimizin gelişmesinden korktuğuna göre, ülkenin savunma sanayisi iyi bir noktada. Savunma sanayine destek veren kim olursa olsun, bizim görevimiz onları eleştirmek değil, onların yolunu açmaktır."

Sarıgül, cezaevindeki açıklamasının ardından esnafı ziyaret ederek, bir çay ocağında vatandaşlarla sohbet etti.

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