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Kırıkkale'de çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülen zabıta memuru defnedildi

AA

Kırıkkale'de çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülen zabıta memuru defnedildi

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de kavga ettiği kişilerce bıçaklanarak öldürülen zabıta memuru toprağa verildi.

Zabıta memuru H.B. (31) ile husumetli olduğu belirtilen Y.E.Y, H.K, N.Y. ve B.Y. arasında, Çalılıöz Mahallesi'nde yer alan İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi yakınlarında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda H.B, göğüs, karın ve sırtından bıçakla ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı H.B, sağlık görevlilerince kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kırıkkale Belediyesinde zabıta memuru olan H.B'nin cenazesi, görev yaptığı belediye önündeki tören sonrası Yuva Mezarlığı'na defnedildi.

Polis, olayın ardından kavgaya karıştıkları öne sürülen Y.E.Y, H.K, N.Y. ve B.Y'yi gözaltına aldı.

İfadesinde H.B'yi bıçakladığını itiraf ettiği öğrenilen H.K. ve diğer 3 şüphelinin polisteki işlemleri sürüyor.

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