Kırıkkale'de çobanlık yapan öğrenci yeniden eğitime kazandırıldı

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KIRIKKALE (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen "Eğitimle Yeniden Buluşma" projesi kapsamında, Kırıkkale'de çobanlık yapan 17 yaşındaki genç eğitime dahil edildi.

Proje doğrultusunda kentte çeşitli nedenlerle eğitim ve öğretimin dışında kalan öğrenciler yeniden sistem içerisine alınıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Süreyya Kılıç ve yetkililer, ortaokulun ardından 3 yıldır eğitime devam etmeyerek köyünde çobanlık yapan Resul Aktepe ve ailesini ziyaret etti.

Tekrar okula başlaması konusunda Aktepe'yi ikna eden Telefoncu, öğrenciye ders kitapları, çanta ve forma hediye etti. Ayrıca, öğrencinin açık liseye kaydı yapıldı.

Telefoncu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bakanlığın başlattığı "Eğitimle Yeniden Buluşma" projesi çerçevesinde, Kırıkkale'de tüm çocukların eğitime dahil olması için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Kırıkkale'de orta öğretimde okullaşma oranının yaklaşık yüzde 98'lerde olduğunu anlatan Telefoncu, şöyle konuştu:

"Temel eğitimde ise bu oran yüzde 99'larda. Kırıkkale'de zorunlu eğitim çağında olup çeşitli nedenlerle eğitime devam edemeyen 313 çocuğumuz olduğunu tespit ettik. Bu çocukların eğitim ve öğretimin içerisine alınması için kapı kapı, köy köy geziyoruz. Hedefimiz, zorunlu eğitim çağında olup, öğrenimine devam edemeyen hiçbir çocuğumuzun kalmaması. Bakanımızın da bu konuda çok net talimatı var. Bu anlamda yakın köylerimizden birine geldik ve Resul'umuzu bulduk. Bu çocuklarımızı sistemin içerisine dahil ediyoruz. İnşallah eğitimsiz çocuğumuz kalmayacak."

Çobanlık yapan Resul Aktepe de açık liseye kaydının yapıldığını dile getirdi.

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