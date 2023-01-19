Kırıkkale'de doktor ve güvenlik görevlisinin silahla tehdit edilmesine sendikadan kınama

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KIRIKKALE (AA) - Sağlık-Sen Kırıkkale Şube Başkanı Recep Akdoğan, kentte doktor ve güvenlik görevlisinin köy muhtarı tarafından tabancayla tehdit edilmesini kınadı.

Akdoğan, yazılı açıklamasında, sağlık camiasının Yüksek İhtisas Hastanesi'nde yaşanan elim, üzücü ve düşündürücü şiddet olayı ile bir kez daha derinden sarsıldığını belirtti.

Şiddet eğilimini sağlık sistemi üzerinde uygulamaktan çekinmeyenleri kınadığını vurgulayan Akdoğan, şunları kaydetti:

"Yaşanan bu vahim olaya başta tehdide maruz kalan uzman doktorumuz ve güvenlik görevlimiz olmak üzere, muhatap olmak zorunda kalan ve bir şekilde bu çirkin saldırıya şahit olan tüm sağlık çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Gece gündüz demeden, bayram tatil bilmeden, yorgunluk nedir düşünmeden, salgın koşullarından bir an olsun çekinmeden tüm enerjisini ve benliğini cefakarca milletin sağlık ve selametinin gerisinde tutan, unvanı fark etmeksizin tüm sağlık çalışanlarımıza yapılan sözlü, fiili ya da davranışsal tüm şiddet ve baskı eylemlerini kınıyor ve lanetliyoruz."

Keskin ilçesine bağlı bir köyün muhtarı K.D. (30), önceki gün babası M.D'yi kalp rahatsızlığı nedeniyle getirdiği Yüksek İhtisas Hastanesi acil serviste, doktor D.A.Z. ile özel güvenlik görevlisi F.G'yi silahla tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınmış, sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklanmıştı.

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