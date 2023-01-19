Kırıkkale'de avcılar Kara Avcılığı Kanunu hakkında bilgilendirildi

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince av yapan vatandaşlara 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu hakkında bilgi verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Keskin ilçesi Kapulukaya Genel Avlağı ile Bahşılı ilçesi Aparca Sarıkayalar Genel Avlağı'nda Kara Avcılığı Kanunu kapsamında av yapanları kontrol etti.

Kanun hakkında avcıları bilgilendiren jandarma ekipleri, sürdürülebilir av ve yaban hayatı yönetimi için av ve yaban hayvanlarının doğal yaşam ortamlarıyla korunmalarını, geliştirilmesini, avlanmalarının kontrol altına alınmasını ve avcılığın bilinçli bir şekilde yapılmasının gerekliliğini anlattı.

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