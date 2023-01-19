Kırıkkale'de 1200 öğrenci sporla buluşturuldu

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de çocukları spora kazandırmak, özellikle dezavantajlı çocukların tespit edilmesi, bağımlılığa karşı koruması ve kulüplerin altyapısına sporcu kazandırılması amacıyla "Spor Olsun Projesi" hayata geçirildi.

Kırıkkale Valiliği himayesinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından hazırlanan projenin tanıtımı, Başpınar Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, geleceğin büyük Türkiye'sinde daha sağlıklı nesiller yetiştirmek adına böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Günümüzde evlatlarına sahip çıkan milletlerin geleceğin dünyasında daha çok söz sahibi olacağını aktaran Tekbıyıkoğlu, "Bugün 1200 genç sporcumuza malzeme yardımında bulunduk. Projemize MKE Ankaragücü'nün de desteğini aldık. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Değerli bir büyüğünü kaybetti, Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı:





- Ömer Erdoğan: "Ülke olarak pırıl pırıl gençlere sahibiz"





Programa katılan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan da Türkiye için gençlerin çok önemli olduğuna işaret etti.

Ailelerden çocuklarını spora yönlendirmelerini ve kötü alışkanlıklardan uzak tutmalarını isteyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Eğitimlerinin yanında onları spora yönlendirerek sağlıklı büyümelerine ve tehlikelerden uzak kalmalarına yardımcı olalım. Ülke olarak pırıl pırıl gençlere sahibiz. Bunların arasında ülkemize her branşta hizmet edecek gençlerimizin çıkacağına inanıyorum. Yeter ki gençlerimize inanalım, güvenelim ve imkan sunalım. Kırıkkale Valimiz de burada gençlere güzel bir yol açtı. İnşallah gençlerimiz de burada ülkemiz için hayırlı ve bizleri ileriye taşıyan evlatlar olur."

Vali Tekbıyıkoğlu'nun MKE Ankaragücü Yönetim Kurulu Üyesi Levent Onuk, Teknik Direktör Ömer Erdoğan ile futbolculardan Taylan Antalyalı ve Nihad Mujakic'e plaket ve çiçek takdim ettiği etkinlikte, öğrencilere spor malzemesi dağıtıldı.

Ömer Erdoğan, Taylan Antalyalı ve Nihad Mujakic'e ilgi gösteren öğrenciler, fotoğraf çektirdi. Düzenlenen gösteri maçının başlama vuruşunu da Tekbıyıkoğlu, Antalyalı ve Mujakic yaptı.

Proje kapsamında düzenlenecek futbol şöleni ile 8-13 yaş arasındaki çocuklar bir araya getirilerek, özellikle dezavantajlı çocukların tespit edilmesi ve bağımlılığa karşı korunması, Kırıkkale'deki amatör spor kulüpleri ile okullar arasında eşleştirme yapılarak kulüplerin altyapısına sporcu kazandırılması, yeni yeteneklerin tespit edilmesi amaçlanıyor.

Toplam 20 kulübün oluşturacağı 60 takımdan 1200 öğrencinin faydalanacağı proje kapsamında, sportif aktivitelerin haricinde çocuklara, İl Müftülüğünce değerler eğitimi, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından da ilk yardım eğitimi verilecek.

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