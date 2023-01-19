Kırıkkale'de iş yerinin penceresinden düşen kişi öldü

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de iş merkezinin 3. katındaki pencereden kaldırıma düşen kişi hayatını kaybetti.

Zafer Caddesi'ndeki 4 katlı bir iş merkezinin 3. katında bulunan mimarlık ofisinde çalışan Mustafa Ç. (68), pencerenin yanında bulunduğu sırada dengesini kaybederek kaldırıma düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Mustafa Ç, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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