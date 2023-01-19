Kırıkkale'de EDS direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Ali E. (61) idaresindeki 71 FE 506 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kayseri kara yolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kavşağı'nda kontrolden çıkarak refüjdeki EDS direğine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta sıkışan sürücü, itfaiye ve sağlık ekiplerince çıkarıldı.

Ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Ali E'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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