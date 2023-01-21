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Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi "Anne Dostu Hastane" unvanı aldı

AA

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi "Anne Dostu Hastane" unvanı aldı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinin "Anne Dostu Hastane" unvanı almaya hak kazandığı bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığının anne sağlığı hizmetlerinin niteliğini ve niceliğini artırarak anne adaylarının güvenli ve kaliteli doğum hizmetine ulaşmalarını sağlamak amacıyla "Anne Dostu Hastane" programının hayata geçirildiği anımsatıldı.

Programın, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kadın ve Üreme Sağlığı Dairesi Başkanlığınca yürütüldüğü aktarılan açıklamada, "Program kapsamında, Yüksek ihtisas Hastanesinde anne ve anne adayları için mahremiyete dayalı tek kişilik travay, doğum ve lohusa odalarında gebelerin kendilerini ev ortamında hissedebilmeleri, hareket özgürlüğü sağlayabildikleri ve istediği refakatçi ile kalabilecekleri alanlar oluşturuldu." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, program sorumluları tarafından hastane personelinin tamamına hizmet içi eğitim verilerek fiziki koşullarını güçlendirildiği, doğum salonunun konforlu bir şekilde dizayn edildiği belirtildi.

Anne Dostu Hastane Ulusal Denetçi ekibince hizmet sunumunda özveriyle çalışan hekim ve ebelerle hizmet alan gebe, lohusa ve yakınlarıyla birebir görüşmeler yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çalışmalar sonucu hastanemizin birçok birimi bakanlığımızca görevlendirilen ekip tarafından değerlendirilerek kriterlerin tamamının yerine getirildiği gözlemlendi ve Yüksek İhtisas Hastanesi 'Anne Dostu Hastane' unvanı almaya hak kazandı. Değerlendirme sonucunda hastanemiz, 2023 yılının ilk 'Anne Dostu Hastane' unvanını almaya hak kazandı."

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