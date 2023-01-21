Evi yanan kadın, Milletvekili Öztürk'ün desteğiyle yenilenen yuvasına kavuştu

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KIRIKKALE (AA) - MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Fatma Bişkin'in Bahşılı ilçesinde yangında hasar oluşan evini onararak teslim etti.

Öztürk, MHP İl Başkanı Murat Abalı ve partililerle Fatma Bişkin'i Ata Dönmez Mahallesi'nde yapımı tamamlanan yeni evinde ziyaret ederek anahtarını verdi.

Bişkin'le bir süre sohbet eden Öztürk, "Fatma teyzemize yanan evini yeniden yapacağımızın sözünü vermiştik. O günden bu yana tüm imkanlarımızı seferber ederek, Fatma teyzemizi yeni evine kavuşturduk. Bugün teyzemizin yeni evini teslim etmemizin bahtiyarlığını yaşıyoruz. Fatma teyzemiz, bugünden sonra güle güle, kazasız belasız ve sağlıkla yeni evinde otursun. Bundan sonra da tüm ihtiyaç sahiplerinin imkanlarımız elverdiği ölçüde yanında ve yöresinde olacağız. Kırıkkale'mize hizmet aşkıyla çıktığımız bu anlamlı hizmet yolculuğunda yorulmayacağız, usanmayacağız ve vatandaşımızın yanında olacağız." ifadelerini kullandı.

Ata Dönmez Mahallesi'nde Bişkin'e ait müstakil evinin çatısında 3 Eylül 2022'de yangın çıkmış, itfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev büyük çaplı hasar görmüştü. Milletvekili Öztürk, yangının ardından Bişkin'i ziyaret ederek evini onarma sözü vermişti.

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