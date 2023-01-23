Kırıkkaleli terzi inek derisinden ürettiği hayvan taşıma çantalarını yurt dışına da satıyor

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KIRIKKALE (AA) - MUHAMMET FATİH GÖKMEN - Kırıkkale'de 11 yaşından beri terzilikle uğraşan Suat Bekar, inek derisinden ürettiği hayvan taşıma çantalarını bazı Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine de gönderiyor.

Ovacık Mahallesi İzmir Caddesi'ndeki iş yerinde terzilik yapan 39 yaşındaki Bekar hayvan taşıma çantası da üretiyor.

Bekar'ın sosyal medya hesaplarından tanıtımını yaptığı, yurt içi ve dışına gönderdiği yangına dayanıklı çantalar, yoğun talep görüyor.

Suat Bekar, AA muhabirine, çocukken terziliğe başladığını, yaklaşık 8 yıl önce de kendi dükkanını açtığını belirterek "Hayvanları çok seviyorum. Evcil hayvanlarım da var. Daha önce birinden hayvanlarımı taşımak için çanta aldım. Çanta kötü çıkınca kendim yaptım. Sonra da üretimine başladım. Bu şekilde yola çıktım ve herkesin de iyi bir çanta kullanmasını istedim. Şimdi bu işe devam ediyoruz." diye konuştu.

Ürettiği çantaların piyasadakilerden farklı olduğunu dile getiren Bekar kullandığı malzemelerin daha kaliteli olduğunu savundu.

- "Hayvanlar zarar görmesin diye inek derisini seçtik"

Çantaların ateşe ve yangına karşı daha dayanıklı olduğunu anlatan Bekar şöyle konuştu:

"Çantalarımız kolay kolay yanmaz çünkü inek derisinden üretiyorum. Piyasada normal kumaştan yapılıyor. Hayvanlar zarar görmesin diye inek derisini seçtik. Şu anda gayet iyi gidiyor, inşallah daha iyi olacağız. Çantalarımızı Azerbaycan, İngiltere, Almanya, KKTC, Irak ve İran ile yurt içinde de birçok ile gönderiyoruz. Özellikle sosyal medya üzerinden hem yurt dışı hem de yurt içinden birçok talep alıyor ve gönderiyoruz."

Bekar, müşterilerinin sosyal medyadan olumlu yorumlar paylaştığını dile getirerek sağlam hayvan çantası konusunda Türkiye'de tek olmayı hedeflediğini kaydetti.

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