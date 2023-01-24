Kırıkkale Belediyesi Gençlik Merkezi öğrencilere ders çalışma imkanı sunuyor

Günde 1 bardak içince ne kolesterol kalıyor ne de ağrı! Diyet listelerinin bir numaralı mucizesiyle fazla kilolara son

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Belediyesinin gençlik projeleri kapsamında hayata geçirdiği Gençlik Merkezi'nde öğrenciler sınavlara hazırlanıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sıcak ve nezih bir ortamda ders çalışan öğrenciler için ücretsiz çay ve simit ikramı da yapılıyor.

Gün boyu birçok öğrenciye ev sahipliği yapan Gençlik Merkezi'ne gelen öğrenciler, çeşitli sınavlara burada hazırlanıyor.

Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, öğrencilerin bir arada ders çalışmasının birbirlerine motivasyon sağladığını belirterek, sınavlarında başarılar diledi.

Merkeze gelen öğrenciler de böyle bir ortamda ders çalışmanın daha verimli olduğunu ifade ederek, yetkililere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.