Kırıkkale Belediyesi Gençlik Merkezi öğrencilere ders çalışma imkanı sunuyor

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Belediyesinin gençlik projeleri kapsamında hayata geçirdiği Gençlik Merkezi'nde öğrenciler sınavlara hazırlanıyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sıcak ve nezih bir ortamda ders çalışan öğrenciler için ücretsiz çay ve simit ikramı da yapılıyor.
Gün boyu birçok öğrenciye ev sahipliği yapan Gençlik Merkezi'ne gelen öğrenciler, çeşitli sınavlara burada hazırlanıyor.
Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, öğrencilerin bir arada ders çalışmasının birbirlerine motivasyon sağladığını belirterek, sınavlarında başarılar diledi.
Merkeze gelen öğrenciler de böyle bir ortamda ders çalışmanın daha verimli olduğunu ifade ederek, yetkililere teşekkür etti.