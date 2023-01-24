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İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması Kırıkkale ve Kırşehir'de protesto edildi

AA

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması Kırıkkale ve Kırşehir'de protesto edildi

KIRIKKALE (AA) - İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına, Kırıkkale ve Kırşehir'deki sivil toplum kuruluşlarınca tepki gösterildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, Kur'an-ı Kerim okundu, tekbir getirildi.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Murathan Önder, Müslümanların İslam'ın kutsal değerlerine saldırmaktan çekinmeyen terörist sevici batı dünyası ve destekçilerine geçit vermeyeceğini belirterek, dinine ve değerlerine kıyamete kadar sahip çıkacağını söyledi.

Müslümanların kutsalı söz konusu olduğunda bütün dünyanın, bilhassa batının üç maymunu oynadığına dikkati çeken Önder, şöyle konuştu:

"Müslümanlar olarak nereden ve kimden geldiği fark etmeksizin Kur'an-ı Kerim'e yapılacak her türlü saldırıya karşı mücadele edeceğiz. Kur'an-ı yakma girişiminde bulunan hadsize, İsveç Hükümetine ve onlara çanak tutan tüm batılı emperyalistlere sesleniyoruz, bu çabanız boşunadır. Hz. Adem'den bu yana Allah'a ve dinine düşmanlık yapanlara bu dünyada rüsvaylık düştü, ahirette de azap onları kuşatacaktır. Siz de bu kötü sonuçtan kurtulamayacak ve kaçamayacaksınız."

Grup açıklamanın ardından dağıldı.

Öte yandan, Anadolu Gençlik Derneği Kırıkkale Şubesi üyeleri de Nur Camisi'nde akşam namazı çıkışa yaptıkları basın açıklamasıyla Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını protesto etti.

- Kırşehir

Eski Sanayi Camisi önünde toplanan Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyeleri, ellerinde pankartlarla Cacabey Meydanı'na protesto yürüyüşü gerçekleştirdi.

Grup adına basın açıklaması yapan AGD Kırşehir İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Aslan, bir kurtuluş ve hidayet vesilesi olan Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı affedemeyeceklerini belirterek, yapılan çirkin saldırının da unutulmayacağını ifade etti.

Tekbir getiren grup, basın açıklamasının ardından olaysız şekilde dağıldı.

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