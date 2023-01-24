Kırıkkale'de su kanalına giren tırın sürücüsü yaralandı

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de tekel ve alkol ürünleri yüklü tırın su kanalına girmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

N.İ. idaresindeki 06 BDJ 420 plakalı tır, Kırıkkale-Çorum kara yolu Bağlarbaşı Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak su kanalına girdi.

Bir süre kanalda ilerleyen tırın tekel ve alkol ürünlerinin bulunduğu soğutmalı dorsesinin bir bölümü de yola düştü.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.

Sürücünün ehliyetine 6 ay el konuldu.





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