Kırıkkale Belediye Başkanı Saygılı'dan Regaip Kandili mesajı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.
Saygılı, mesajında, manevi hayatın ayrıcalıklı bir yeri ve önemi bulunan mübarek üç aylara kavuşmanın gönül huzurunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Üç ayların habercisi olan Regaip Kandili'nin Türkiye ve tüm İslam alemine birlik, beraberlik ve hayırlar getirmesini temenni eden Saygılı, şu ifadelere yer verdi:
"Bu gece yapılan duaların Allah'a sunulduğu, onun rahmetinden af ve mağfiret dilenildiği, barış ve kardeşlik duygularının pekiştirildiği huzur ve bir müjde gecesidir. Bu mübarek gün ve geceleri fırsat bilerek elimizi ve gönlümüzü herkese açmalı, kardeşlik hislerimizi güçlendirmeli, birlik ve beraberliğimizi korumak için çaba harcamalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle başta Kırıkkaleli vatandaşlarımız olmak üzere, ülkemiz ve İslam aleminin Regaip Kandili'ni ve üç aylarını tebrik ediyorum."