Kırıkkale Belediye Başkanı Saygılı'dan Regaip Kandili mesajı

Günde 1 bardak içince ne kolesterol kalıyor ne de ağrı! Diyet listelerinin bir numaralı mucizesiyle fazla kilolara son

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Saygılı, mesajında, manevi hayatın ayrıcalıklı bir yeri ve önemi bulunan mübarek üç aylara kavuşmanın gönül huzurunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Üç ayların habercisi olan Regaip Kandili'nin Türkiye ve tüm İslam alemine birlik, beraberlik ve hayırlar getirmesini temenni eden Saygılı, şu ifadelere yer verdi:

"Bu gece yapılan duaların Allah'a sunulduğu, onun rahmetinden af ve mağfiret dilenildiği, barış ve kardeşlik duygularının pekiştirildiği huzur ve bir müjde gecesidir. Bu mübarek gün ve geceleri fırsat bilerek elimizi ve gönlümüzü herkese açmalı, kardeşlik hislerimizi güçlendirmeli, birlik ve beraberliğimizi korumak için çaba harcamalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle başta Kırıkkaleli vatandaşlarımız olmak üzere, ülkemiz ve İslam aleminin Regaip Kandili'ni ve üç aylarını tebrik ediyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.