Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu'ndan Regaip Kandili mesajı

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tekbıyıkoğlu, mesajında, kandil gecelerinin insanın gönlünü aydınlatan, toplumun manevi değerlerinin güç kazandığı, birlik ve beraberliğin pekiştiği, paylaşmanın, komşuluk ve akrabalık hukukunun arttığı özel zamanlar olduğunu vurguladı.

İnsanların kurtuluşuna ve mağfiretine vesile olan, merhamet kapılarının ardına kadar açıldığı ve Yüce Allah'ın rahmetinin müminlere ikram edildiği mübarek bir geceyi idrak edeceklerini aktaran Tekbıyıkoğlu, "Bu duygu ve düşüncelerle başta Kırıkkaleli hemşehrilerimiz olmak üzere, ülkemiz ve İslam aleminin Regaip Kandili'ni tebrik ediyor, şehrimize, ülkemize ve tüm insanlığa rahmet, bereket ve huzur getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.





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