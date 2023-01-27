Kırıkkale'de öğrenciler yarıyıl tatilini kış okullarında değerlendiriyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de, Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan kış okulu uygulaması kapsamında açılan kurslara çok sayıda öğrenci katılıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, yaptığı yazılı açıklamada, kış okullarında açılan kurslara katılan çok sayıda öğrencinin, önemli kazanımlar elde edeceğini belirtti.

Bilim, sanat, matematik ve İngilizce olmak üzere 4 alanda kurslar açıldığını, eğlenceli ve yenilikçi öğrenme yaklaşımlarla öğrencilerin bilgi düzeyleri ve motivasyonlarının artırıldığına dikkati çeken Telefoncu, şunları kaydetti:

"Okullarımızdaki 4. sınıftan 12. sınıfa kadar olan öğrenciler için açılan kurslarda çeşitli etkinlikler hazırlandı. Buradaki amacımız, öğrencilerin bilim ve sanatla ilgili becerilerinin artırılmasının yanı sıra matematiği sevdirerek matematik okuryazarlığını güçlendirmek, günlük yaşam becerileriyle ilişkilendirilmesini sağlamak ve verileri kullanarak öğrencilerin analitik düşünme becerilerini artırmaktır. Öte yandan İngilizce ile ilgili olarak da dil öğretiminde konuşma ve etkili iletişim becerilerinin gelişmesini sağlamayı amaçlıyoruz."

Telefoncu, öğrencilerin gönüllü olarak katıldıkları kış okulu kurslarının 5 Şubat Pazar günü sona ereceğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.