AK Parti Kırıkkale Teşkilatı Kanaat Önderleri 21. İstişare Toplantısı yapıldı

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KIRIKKALE (AA) - AK Parti Kırıkkale İl Teşkilatı Kanaat Önderleri 21. İstişare Toplantısı, İl Başkanı Mustafa Kaplan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, yerel ve ülke gündeminde yaşanan son gelişmelerin konuşulduğu toplantıda, kanaat önderleri sahada yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi verdi, vatandaşların taleplerini iletti.

Kaplan, kanaat önderlerinin sahada vatandaşlarla bire bir temas halinde olduğunu belirterek, göreve geldikleri günden bugüne kadar yakaladıkları birlik, beraberlik ve uyumun devam ettiğini aktardı.

Kanaat önderlerinin de bu birlik ve beraberlikten aldıkları güçle sahada da aktif çalıştıklarını aktaran Kaplan, şunları kaydetti:

"Çok şükür kanaat önderlerimizin arasına her toplantıda yeni yüzler, yeni isimler katılıyor. AK Parti'miz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde büyümeye devam ediyor. Kanaat önderlerimiz Kırıkkale'mizin dört bir yanında aktif bir şekilde çalışıyor. Sahada partimizin hizmetlerini anlatıp, vatandaşlarımızdan aldıkları talepleri bizlere iletiyorlar. Bizler de bu taleplerin karşılanması için var gücümüzle çalışıyoruz. Teşkilatımızın her bir kademesiyle birlik, beraberlik ve uyum içerisinde büyümeye ve güçlenmeye devam ediyoruz."

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