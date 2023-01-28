Kırıkkale'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kamil Y. (61) idaresindeki 06 BY 1868 plakalı hafif ticari araç, Kırıkkale-Samsun kara yolunun 21. kilometresinde, İlyas Y'nin kullandığı 35 AKM 333 plakalı otomobille çarpıştı.

Hafif ticari araç çarpışmanın etkisiyle savrularak bariyerlere vurdu.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, hafif ticari araç sürücüsünün oğlu olduğu öğrenilen Fatih Y. (39) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Sürücü Kamil Y. ile aynı araçtaki Ayşenur Y. (28), Elif Y. (5) ve Halise Y. (59) yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle kara yolunun Samsun istikametinde ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

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