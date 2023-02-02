Kırıkkale'de besicilere çiçek hastalığı uyarısı

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Karakeçili Kaymakamlığı, bir işletmede çiçek hastalığı nedeniyle yaklaşık 100 küçükbaş hayvanın telef olması dolayısıyla besicileri uyardı.



Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, Sulubük köyünde bir küçükbaş işletmesinde çiçek hastalığı görüldüğü belirtildi.



Küçükbaş besleyen vatandaşların, hayvanlarını çiçek hastalığından korumak amacıyla 10 gün ahırdan çıkarmamaları ve hayvanlarını muhtelif hastalıklardan korumak için gerekli tedbirleri almaları istenen açıklamada, uyarıya uymayanlar hakkında Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince cezai işlem yapılacağı kaydedildi.



Hastalığın yayılmasını önlemek ve yeni hayvan teleflerinin önüne geçebilmek için ilçe genelindeki bütün hayvanların aşılanacağı öğrenildi.

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