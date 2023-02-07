Depremde Hatay'da hayatını kaybeden bir kişi Kırıkkale'de defnedildi

KIRIKKALE (AA) - Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremde, Hatay'da yıkılan binanın enkazında yaşamını yitiren 75 yaşındaki Mehmet Ova, memleketi Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı.
Hatay'ın Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi'nde bulunan ve depremde yıkılan Dede Korkut Sitesi'nin enkazından çıkarılan Ova'nın cenazesi, yakınları tarafından Kırıkkale'ye getirildi.
Mehmet Ova için Nokta Camisi'nde öğle vakti düzenlenen cenaze törenine, yakınlarıyla vatandaşlar katıldı.
Ova'nın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Yahşihan Mezarlığı'nda defnedildi.
Mehmet Ova'nın, bir süre önce Hatay'da öğretmen olan kızı Meral Ova'nın yanına gittiği, kızının enkazdan yaralı çıkarıldığı öğrenildi.