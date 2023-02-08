Depremzedelerin bulunduğu otomobilin şarampole devrildiği kazada 6 kişi yaralandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı ve yaralı sayısı son durum ne?

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de depremzedelerin bulunduğu otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı.

Ali Cengiz A. idaresindeki 06 KA 7770 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kayseri kara yolunun 16. kilometresinde kontrolden çıkarak yaklaşık 10 metre yükseklikten şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile Gülay A, Muhammed Yusuf A, Sonay Büşra A, Yusuf A. (9) ve Ahmet Talha A. (5) yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Araçta bulunan depremzedelerin Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından Adıyaman'dan Kırıkkale'deki yakınlarının yanına geldikleri öğrenildi.

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