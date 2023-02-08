Depremlerde hayatını kaybeden 10 kişi Kırıkkale, Sivas, Niğde ve Kırşehir'de defnedildi

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KIRIKKALE (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay ve Adıyaman'da yaşamını yitiren 10 kişinin cenazesi Kırıkkale, Sivas, Niğde ve Kırşehir'de toprağa verildi.

Hatay'ın Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi Şehit Bilgin Sokak'taki binanın enkazından çıkarılan özel harekat polisi 32 yaşındaki Şaban Gümüşbaş'ın cenazesi, memleketi Kırıkkale'ye getirildi.

Gümüşbaş için Nur Camisi'nde öğle vakti düzenlenen cenaze töreninde, babası Mehmet, annesi Saadet ve kız kardeşi Demet Gümüşbaş tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Cenaze namazının ardından Gümüşbaş'ın naaşı, Yahşihan ilçesi Acısu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine, Gümüşbaş'ın yakınları, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, özel harekat polisleri ve vatandaşlar katıldı.

Gümüşbaş'ın eşi Ayşe ve oğlu Miraç Gümüşbaş'ın da aynı binada hayatını kaybettiği, cenazelerin birbirine sarılı halde bulunduğu, anne ve oğlunun Şanlıurfa'da defnedildiği öğrenildi.

Antakya ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Vakıflar Apartmanı'nın enkazından çıkarılan öğretmen Rumeysa Atar'ın cenazesi de yakınları tarafından Kırıkkale'ye getirildi.

Atar için Etiler Mahallesi Bülenthan Camisi'nde öğle vakti düzenlenen cenaze törenine, yakınları ile vatandaşlar katıldı. Rumeysa Atar'ın naaşı, cenaze namazının ardından Yuva Mezarlığı'nda defnedildi.

Deprem sırasında ilk olarak eşi ve çocuğunun dışarı çıkmasını sağlayan Atar'ın kendisi çıkacağı sırada apartmanın yıkıldığı öğrenildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki evlerinin enkazından çıkarılan 7 yaşındaki Yağız Alp Kıraç da Selim Özer Mahallesi'ndeki Selimiye Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Yuva Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kıraç'ın babası, annesi ve kardeşinin enkazdan yaralı olarak kurtuldukları öğrenildi.

- Üniversite öğrencisi Sivas'ta defnedildi

Adıyaman'da, depremde yıkılan Dilek Apartmanı'nın enkazından çıkarılan 23 yaşındaki üniversite öğrencisi İlayda Bolat'ın cenazesi, yakınları tarafından Sivas'a getirildi.

Ay Yıldız Camisi'nde öğle vakti düzenlenen cenaze törenine, Bolat'ın yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 4. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen genç kızın naaşı, cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bolat'ın cenazesinin, Adıyaman'da 3 arkadaşıyla kaldığı öğrenci evinin enkazından çıkarıldığı öğrenildi.

- Anne ve 3 çocuğu Niğde'de toprağa verildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremde yıkılan apartmanın enkazından çıkarılan Emel Altın ile çocukları Burak İlyas, Buket ve Muhammet Emir Altın'ın cenazeleri memleketleri Niğde'nin Fesleğen köyüne getirildi.

Anne ve 3 çocuğunun cenazeleri, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

Enkaz altından yaralı olarak çıkarılan ve İskenderun'da mobilya sektöründe çalışan baba Ramazan Altın'ın (50) Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Hayatını kaybeden Burak İlyas Altın'ın geçen yaz nişanlandığı, bu yaz da evleneceği belirtildi.

- 6 ay önce evlenen çift Kırşehir'de defnedildi

Hatay'da hayatını kaybeden 23 yaşındaki uzman çavuş İlhami Altun ve eşi Zehranur Altun'un cenazeleri yakınları tarafından Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı Aydınlar köyüne getirildi.

Çiftin cenazeleri, köy camisinde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine baba Erol Altun, ailenin yakınları, Kırşehir Vali Yardımcısı Zikri Şahin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Sadık Gülecen, Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Asaf Kayaoğlu, Kaman Kaymakamı Mehmet Usta, Kaman Belediye Başkanı Necati Çolak ve vatandaşlar katıldı.

İlhami Altun'un babaannesi Döndü Altun, AA muhabirine, torununun 3 yıllık uzman çavuş olduğunu ifade ederek, "Yakın zamanda 3 aylık Suriye görevi vardı. Oraya gitmek için hazırlık yapıyordu. Daha 6 aylık evliydi. Bütün depremzedelere, göçük altında kalanlara Allah yardım etsin. Anasız babasız göçük altında bekleyenlere Allah yardım etsin. Hayatını kaybedenlere Allah rahmet eylesin, ailelerine sabır versin." dedi.

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