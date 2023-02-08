Kırıkkale'den deprem bölgesine yardımlar sürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı ve yaralı sayısı son durum ne?

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRIKKALE (AA) - Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde toplanan yardım malzemeleri deprem bölgesine gönderiliyor.

Karakeçili Kaymakamlığı ve Ankara Kırıkkaleliler Derneği tarafından toplanan 3 tır un, ekmek yapılması için Kırıkkale Şehit Ali Tonga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne götürüldü.

Burada yapılacak ekmekler deprem bölgelerine ulaştırılacak. Kaymakamlık ve belediye tarafından toplanan çeşitli yardım kolileri de Kırıkkale Valiliği yardım toplama merkezine teslim ediliyor.

Öte yandan, öğle namazının ardında ilçe merkezinde Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Kaymakam Ali Can Uludağ, burada yaptığı konuşmada, depremde hayatına kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara da acil şifalar diledi, ilçe halkına da yardımları için teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.