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Depremde hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğu Kırıkkale'de defnedildi

AA

Depremde hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğu Kırıkkale'de defnedildi

KIRIKKALE (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da yaşamını yitiren anne ve 2 çocuğunun cenazesi, memleketleri Kırıkkale'de toprağa verildi.

Hatay'ın Antakya ilçesi General Şükrü Kanatlı Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'ndeki Armağan Apartmanı'nın enkazından çıkarılan özel harekat polisi Mikail Aksan'ın eşi Ayşe (49), çocukları Sevim (25) ve Alperen Aksan'ın (20) cenazeleri, Kırıkkale'ye getirildi.

Anne ve çocukları için Nur Camisi'nde ikindi vakti düzenlenen cenaze töreninde, enkazdan yaralı olarak kurtarılan baba Mikail Aksan, eşi ve çocuklarının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Kılınan cenaze namazının ardından Ayşe, Sevim ve Alperen Aksan'ın naaşları, Yuva Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine, Aksan ailesinin yakınları, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, siyasi parti il başkanları ve vatandaşlar katıldı.

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