Depremzede teknik direktör, Kırıkkale'de yardım faaliyetlerine katılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depremzede teknik direktör, Kırıkkale'de yardım faaliyetlerine katılıyor

AA

Depremzede teknik direktör, Kırıkkale'de yardım faaliyetlerine katılıyor

KIRIKKALE (AA) - MUHAMMET FATİH GÖKMEN - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depreme kulübün kentteki tesislerinde yakalanan TFF 3. Lig ekiplerinden Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor Teknik Direktörü Nihat Baran, memleketi Kırıkkale'de depremzedeler için düzenlenen yardım kampanyasına destek veriyor.

Depremin ardından bir süre Kahramanmaraş'ta futbolcularıyla kurtarma çalışmalarına destek olan Baran, daha sonra Kırıkkale'ye döndü.

Valilik ve AFAD İl Müdürlüğünce Halk Eğitim Merkezi'nde organize edilen yardım çalışmalarında ekiplere destek veren Baran, deprem günü yaşadıklarını unutamıyor.

Teknik direktör Baran, AA muhabirine, deprem günü Karaman'daki maçlarının ardından gece saatlerinde Kahramanmaraş'a döndüklerini belirterek, 30 kişilik kafileyle tesislerde istirahate çekildiklerini söyledi.

- "Depremin şiddeti sürekli artarak inanılmaz bir sarsıntı oldu"

Depremden bir dakika önce uyandığını ve televizyonu açtığını anlatan Baran, şöyle konuştu:

"Kumandayı elime aldığımda televizyonu açamadan bina sallanmaya başladı. Depremin şiddeti sürekli artarak inanılmaz bir sarsıntı oldu. Olduğum yerden kalkamadım. Artık teslim olduk, yapacak bir şey yoktu. Üçüncü kattaydım, atlama şansım yoktu. Atlamaya kalksam da pencere ve klima patladı. Yani oda alt üst oldu. Yatağa uzandım ve Kelime-i Şehadet getirdim, teslim oldum. Sarsıntıların ardından kendimizi hemen dışarı attık."

Baran, dışarıya çıktıklarında futbolcularla 15 dakika kendilerine gelemediklerini ifade ederek, anlatılamayacak duygular yaşadığını belirtti.

Tesislerin karşısındaki 2-3 katlı binaların yerle bir olduğunu gördüklerini aktaran Baran, "Orada bir anne çığlık atıyordu. Ekip olarak annenin yanına gittik. Çocuğu içeride kalmıştı. 3 saat çaresizce bekledik çünkü sürekli sarsıntı olduğu için yaklaşamıyorduk. Sarsıntılar bitince enkaza girdik ve 2 yaşındaki Yunus'umuzu kurtardık. Yüzü gözümüzün önünden hala gitmiyor. Bizim için sevindirici kısmı bu oldu. 56 yaşındayım, böyle bir felaket görmedim. Bundan sonra da Allah göstermesin." diye konuştu.

Nihat Baran, depremden birkaç gün sonra kulüp başkanı Mehmet Fatih Ceylan'ın yardımları sayesinde futbolcularla memleketlerine geldiklerini söyledi.

- "Bu sezonluk bizi affetsinler"

Depremin ardından 15 saat yanlarından ayrılmayan Ceylan'a, yardımlarından dolayı teşekkür eden Baran, şunları kaydetti:

"Memleketimizde yardım çalışmalarına başladık. Kırıkkale'miz bu konuda çok duyarlı, bütün il seferber olmuş durumda. Biz de dilimizin döndüğünce oradaki durumu anlatmaya ve yardım faaliyetlerine katılmaya gayret ediyoruz. Bütün Türk insanı ve şehrimle gurur duyuyorum. Hepsine teşekkür ediyorum. Kırıkkale'de insanlar elinden gelenin fazlasını deprem bölgelerine ulaştırmaya çalışıyor."

Baran, TFF yetkililerine çağrıda bulunarak, "Bu sezonluk bizi affetsinler. Çünkü bizim oraya dönmemiz söz konusu değil. TFF de umarım bizi devam ettirmez. Etsek de kimseyi bulamayız. Önümüzde Hatayspor ve Gaziantep FK örneği de var. Onlar için alınan kararın bizlere de uygulanacağını düşünüyorum ve rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

"Asrın felaketi"nde Hatay'da enkazdan 44 saat sonra kurtarılan kişi yaşadıklarını anlattı
YEREL HABERLER "Asrın felaketi"nde Hatay'da enkazdan 44 saat sonra ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.