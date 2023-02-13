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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İç Anadolu'dan deprem bölgelerine yardımlar sürüyor

AA

İç Anadolu'dan deprem bölgelerine yardımlar sürüyor

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale, Kırşehir, Kayseri, Sivas ve Yozgat'tan, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedelere yardımlar devam ediyor.

Kırıkkale Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çadır kentlerde kalan depremzedeler için odun sobası üretiliyor.

Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve gönüllüler tarafından okulun atölyesinde üretilen sobalar, deprem bölgesindeki çadır kentlere gönderiliyor.

Yahşihan Halk Eğitimi Merkezi de depremzedeler için uyku tulumu, battaniye, polar, mont, şapka ve çeşitli giysiler üretiyor.

Halk Eğitim Merkezi öğretmenleri, usta öğreticiler ve kursiyerler tarafından özenle hazırlanan giysiler depremzedelere ulaştırılıyor.

Yahşihan Belediyesinden yapılan açıklamada ise Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bir günlüğüne hizmet vermek isteyen 30 berber ve kuaförün gönüllü olarak ilçeye götürülmesinin planlandığı belirtilerek, destek olmak isteyenlerden Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları Müdürlüğüne başvurmaları istendi.

- Kırşehir

Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde depremden etkilenen kentlerde kullanılmak üzere soba, dezenfektan ürünleri ve maske üretildi.

Öğretmenler ve öğrencilerin ürettiği çadır içi ve dışında kullanılabilen 103 soba, çok sayıda dezenfektan ve maske, tıra yüklenerek AFAD koordinatörlüğünde deprem bölgesindeki illere gönderildi.

Öte yandan Kırşehir Tarım ve Orman Müdürlüğünce oluşturulan ekip, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, canlı hayvan kurtarılması, telef hayvanların tespiti ve gömülmesi ile mevcut hayvanlara yem desteğinin sağlanmasına katkı sağlıyor.

- Kayseri

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgelerinde yemek stantlarında günde 15 bin kişiye sıcak yemek ve çorba dağıtıyor.

Kahramanmaraş'ta, depremzedelere yemek ikramında bulunan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yaraları sarmak için el birliğiyle çalıştıklarını ifade etti.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın temasları sonucu da Avrupa'nın çeşitli bölgelerinden 5 tır yardım malzemesi Kayseri'ye geldi.

Çadırdan battaniyeye, ayakkabıdan kışlık kıyafete kadar binlerce malzeme, belediye personeli ve Kızılay gönüllüleri tarafından Talas Spor Salonu'na indirilerek deprem bölgesine gönderilmek üzere tasnif edildi.

Yardım malzemeleri, AFAD ile koordineli şekilde deprem bölgesine gönderilecek.

- Sivas

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nce oluşturulan kriz masası, depremzedeler için yardım seferberliği başlatarak, toplanan yardımları yerlerine ulaştırmaya devam ediyor.

Acil ihtiyaçların tespit edilmesinin ardından temin edilen yardım malzemeleri, tır ve kamyonlarla Adıyaman ve Malatya'ya gönderildi.

Tenekeciler ve Madeni İşler Esnaf Odası Başkanlığına bağlı teknik ekip ise Kahramanmaraş'ta arama kurtarma faaliyetlerine destek veriyor.

- Yozgat

Yozgat'ta da deprem bölgesine yardımlar sürüyor.

Saraykent Belediyesi, bölgeye 4 tır yardım malzemesi gönderdi.

Belediye Başkanı Ahmet Öçal, Hatay'da kurdukları çadırda, depremzedelerin yemek ve çay ihtiyacını karşıladıklarını söyledi.

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