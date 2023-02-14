Bahşılı Belediye Başkanı Tekin, depremzedeleri ziyaret etti

KIRIKKALE (AA) - Bahşılı Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilçeye yerleşen depremzede ailelere ziyarette bulundu.

Tekin, ilçede bazı adreslere yerleşen depremzedelere geçmiş olsun dileğinde bulunarak, belediye olarak her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Devlet ve millet el ele bu durumu da atlatacaklarını belirten Tekin, "İlçemize deprem bölgesinden gelen misafirlerimizi evlerinde ziyaret ederek, talepleri olup olmadığını sorduk. Onların sağlık, giysi ve temel gıda ihtiyaçlarını belediyemiz ve halkımız karşılamaktadır. Allah böyle bir faciayı bir daha vermesin." dedi.

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