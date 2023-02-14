Yahşihan'da depremzedelerden su abonelik ücreti alınmayacak

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilçeye yerleşmek isteyen depremzedelerden su abonelik ücreti alınmayacağı bildirildi.

Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, yazılı açıklamasında, depremden sonra ilçeye gelen depremzedelerin yerleşme süreçlerini kolaylaştırmak adına bazı kararlar aldıklarını belirtti.



Bu kapsamda depremzedelerden su aboneliklerinde abonelik ve devir ücreti alınmayacağını aktaran Türkyılmaz, şunları kaydetti:



"Depremin getirdiği büyük yıkımın farkındayız. Bizzat gittik ve depremzede vatandaşlarımızla maddi ve manevi yıkımı yaşadık. Mağduriyet yaşamış ve ilçemize yerleşme imkanı bulmuş vatandaşlarımıza yaşamlarında kolaylık sağlamak amacıyla böyle bir uygulamaya geçtik. Aynı zamanda su bedelinde de yüzde 50 indirim uygulayacağız. Vatandaşlarımızdan isteğimiz AFAD'dan depremzede belgelerini almaları ve kimlikleriyle belediyemizin Su ve Emlak Birimi'ne gelmeleridir. Her zaman kendilerinin yanında olacağız. Bu zor günleri birlikte atlatacağız."



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