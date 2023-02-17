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Enkazdaki yaralıların yardımına koşan itfaiyeciler yaşadıklarını anlattı

AA

Enkazdaki yaralıların yardımına koşan itfaiyeciler yaşadıklarını anlattı

KIRIKKALE (AA) - MUHAMMET FATİH GÖKMEN - Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde görevli itfaiyeciler, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde Kahramanmaraş'ta yıkılan binalarda arama kurtarma faaliyeti yaparak çok sayıda kişiyi enkaz altından yaralı kurtardı.

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde etkili olan 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin ardından Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde görevlendirildi.

İtfaiye ekipleri, deprem bölgelerinde arama kurtarma çalışmalarını tamamlayarak Kırıkkale'ye döndü.

Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Grup Çavuşu Fatih Gökbulut, AA muhabirine, depremin ardından iki grup halinde bölgeye gittiklerini söyledi.

Ülkenin çok büyük bir acı yaşadığını dile getiren Gökbulut, bir daha bu acıları yaşamamayı dilediklerini belirtti.

Gökbulut, deprem bölgesinde çok duygulandıkları anlar olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"25 saat enkaz altında kalan Süleyman ağabey ve eşini çıkarmaya çalıştığımızda kendisinin moralini yüksek tutmak için 'abi çıkınca çay içelim' dedik. Kendisi bizi ziyarete geleceğini söyledi. Her zaman bekliyoruz. Aslında enkazdaki vatandaşlarla aramızdaki bu muhabbet, bizim işimizi de kolaylaştırdı. Yaklaşık 3 saat uğraştık ve sabah 05.00 gibi Süleyman ağabeyi ve eşini kurtardık. Çalışma esnasında 'abi canın bir şey falan istiyor mu' diye sorduk. 'Bize şöyle ufak bir delik falan oluşturduğunuzda destek amaçlı birbirimizin elini tutalım, olmazsa bize su verin içelim' dedi. Bizde 'abi inşallah sizi kurtarınca çay içeriz' dedik. Sonra eşiyle kurtardığımızda eşi ambulansta, 'size çay sözümüz vardı ama yemek de yapacağım, yemek de yiyelim' dedi. Biz onları hiçbir zaman unutmayacağız, inşallah onlar da bizi unutmaz."

Dönüş yolunda da enkazdan cenazelerine ulaştıkları vatandaşların ailelerinin yanına uğrayıp taziye dileğinde bulunduklarını anlatan Gökbulut, kendilerini Kırıkkale'ye davet ettiklerini bildirdi.

İtfaiye çavuşu Aktan Yaşar da Pazarcık'a giderken Göksun ilçesinde yakıt aldıkları sırada ikinci depremin olduğunu ve bir binanın yıkıldığını gördüklerini ifade etti.

Hemen yıkılan binanın yanına gittiklerini ve enkaz altına kalanları kurtarmak için çalışmaya başladıklarını kaydeden Yaşar, yaşadıklarını şöyle dile getirdi:

"Enkaz altında çocuk sesleri geliyordu ve 5 kişinin olduğunu tespit ettik. Hemen enkazı kazmaya başladık ve bu sırada çocuklardan Zehra'ya ulaştık, üzerine annesi kapanmıştı. Çocuk, 'annem öldü' diye ağlıyordu. Annesinin ölmediğini ve uyuduğunu söyleyince Zehra sakinleşti. Zehra'nın iki de kardeşi vardı, onları da alacağımızı söyledik. Yan tarafta da bir kadın vardı ama orası kötü durumdaydı. Enkaz altında kaderimizde burada ölmek varsa biz razıyız Allah'ım dedik ve enkaz altındakilerle kader birliği yaptık. Çok şükür o binadan 12 yaralı çıkardık, 8 vatandaşımız da rahmetli oldu."

- "Sabiha ağladı, ben ağladım"

Yaşar, enkaz altında Sabiha isimli genç bir kızın bulunduğunu ve sürekli ağladığını, bu sırada kendilerinin de duygulandığı için işlerinin güçleştiğini anlattı.

Artık kendisinin de ağlamaya başladığını belirten Yaşar, "Sabiha'ya artık ağlama, görevimi yapamıyorum dedim. Sonra genç kız, 'tamam amca ağlamayacağım, sana yardımcı olacağım' dedi ve kendisini sıkıştığı yerden kurtardık. Gerçekten Sabiha ile olan ağlaşmamızı unutamıyorum. Çünkü Sabiha ağladı, ben ağladım. Sabiha ve Zehra'nın ağlamaları beni çok üzdü. Bir de Zehra'nın annesinin çocuğunun üzerine kapanması ve onu koruması hiç unutamayacağım bir olay." ifadelerini kullandı.

İtfaiye çavuşlarından Aydın Berçin ise kendisinin Marmara depreminde de görev aldığına ancak ilk kez böyle bir şeyle karşılaştığını söyledi.

"Allah, bir daha böyle bir şey yaşatmasın." temennisinde bulunan Berçin, "Kırıkkale'de 8 kez patlama olayına müdahale ettim, 2 kez depremde görev aldım. Pazarcık'ta arkadaşlarımız enkaz altında çalışırken ikinci deprem oldu. O sırada arkadaşlarıma bir şey olacak diye çok korku yaşadım. İlk kez böyle bir korku oldu. O sırada oradaki insanlar gözümün önüne geldi. Allah hepsinin yardımcısı oldu." dedi.

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