Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu'ndan Miraç Kandili mesajı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tekbıyıkoğlu, mesajında, Miraç Kandili'ne ulaşmanın huzurunu yaşayacakları bu mübarek gecede, deprem bölgesindeki vatandaşlar için dua ettiklerini belirtti.



Depremzedelerin acısını paylaştıklarını ve tüm imkanlarla yanlarında olmaya gayret gösterdiklerini aktaran Tekbıyıkoğlu, şunları kaydetti:



"Miraç, başta Peygamberimiz Hz. Muhammed olmak üzere her Müslüman için manevi bir terfi, Yüce Rabbimizle buluşma ve selamlaşma, onun katında yücelme ve yükselme ve bu vesileyle yüksek insani sorumluklar üstlenmeyi ifade eder. Bu duygu ve düşüncelerle başta Kırıkkaleli vatandaşlarımız olmak üzere tüm İslam aleminin Miraç Kandili'ni tebrik ediyor, ülkemizde ağır hasarlar oluşturan deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Türk milleti olarak birlik ve beraberlik içinde daha nice kandillere kavuşmayı, bütün İslam alemi ve insanlığın barış ve huzur içinde olmasını Allah'tan niyaz ediyorum."



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.