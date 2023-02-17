İç Anadolu'daki camilerde depremlerde vefat edenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

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KIRIKKALE (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için Kırıkkale, Kayseri, Yozgat, Nevşehir, Kırşehir ve Sivas'ta gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kırıkkale'de Nur Cami ve Külliyesi ile tüm camilerde cuma namazı öncesi Kur'an-ı Kerim okundu, depremlerde yaşamını yitiren vatandaşlar için dua edildi.

Cuma namazının ardından hayatını kaybedenler için cami içinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

- Kayseri

Kayseri'de tarihi Hunat Camii'nde depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Cuma namazının ardından vatandaşlar, cenaze namazı için saf tuttu.

Namazın ardından dua edildi.

- Yozgat

Yozgat'ta cuma namazı öncesi depremde hayatını kaybedenler ve depremzedeler için dua edildi.

Cuma namazından sonra Çapanoğlu Büyük Cami'de depremde yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

- Nevşehir

Nevşehir'de Kurşunlu Cami'de cuma namazı öncesi Kur'an-ı Kerim okundu.

Cuma namazının akabinde İl Müftü Yardımcısı Selami Kurt tarafından gıyabi cenaze namazı kıldırıldı.

Namazın ardından depremde yaşamını yitirenler için dua edildi.

- Kırşehir

Kırşehir'de il genelindeki 506 camide, depremde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde cuma namazı öncesi Kur'an-ı Kerim okunarak depremde yaşamını yitirenler için dua edildi.

- Sivas

Sivas'ta cuma namazı öncesi bütün camilerde Kur'an-ı Kerim okundu, depremzedeler için dua edildi.

Cuma namazının ardından Ulu Cami'de depremde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

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