İç Anadolu'daki camilerde depremlerde vefat edenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

KIRIKKALE (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için Kırıkkale, Kayseri, Yozgat, Nevşehir, Kırşehir ve Sivas'ta gıyabi cenaze namazı kılındı.
Kırıkkale'de Nur Cami ve Külliyesi ile tüm camilerde cuma namazı öncesi Kur'an-ı Kerim okundu, depremlerde yaşamını yitiren vatandaşlar için dua edildi.
Cuma namazının ardından hayatını kaybedenler için cami içinde gıyabi cenaze namazı kılındı.
- Kayseri
Kayseri'de tarihi Hunat Camii'nde depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Cuma namazının ardından vatandaşlar, cenaze namazı için saf tuttu.
Namazın ardından dua edildi.
- Yozgat
Yozgat'ta cuma namazı öncesi depremde hayatını kaybedenler ve depremzedeler için dua edildi.
Cuma namazından sonra Çapanoğlu Büyük Cami'de depremde yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.
- Nevşehir
Nevşehir'de Kurşunlu Cami'de cuma namazı öncesi Kur'an-ı Kerim okundu.
Cuma namazının akabinde İl Müftü Yardımcısı Selami Kurt tarafından gıyabi cenaze namazı kıldırıldı.
Namazın ardından depremde yaşamını yitirenler için dua edildi.
- Kırşehir
Kırşehir'de il genelindeki 506 camide, depremde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde cuma namazı öncesi Kur'an-ı Kerim okunarak depremde yaşamını yitirenler için dua edildi.
- Sivas
Sivas'ta cuma namazı öncesi bütün camilerde Kur'an-ı Kerim okundu, depremzedeler için dua edildi.
Cuma namazının ardından Ulu Cami'de depremde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.