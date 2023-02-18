Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ö.Y. ve E.C'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti.

Kent merkezinde yakalanan şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, bir miktar metamfetamin ve esrar maddesi, 248 uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan tutuklandı.

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