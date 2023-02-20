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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İç Anadolu'da okullarda ücretsiz yemek uygulaması başladı

AA

İç Anadolu'da okullarda ücretsiz yemek uygulaması başladı

KIRIKKALE (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca 5 milyon öğrenci için kademeli olarak hayata geçirilecek ücretsiz yemek uygulaması Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir, Niğde, Nevşehir, Kayseri ve Sivas'ta başladı.

Kırıkkale'de İl Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, MKE Anaokulu'nu ziyaret ederek, ücretsiz yemek uygulaması hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Telefoncu, burada gazetecilere, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kırıkkale'ye gelen 500'ün üzerinde depremzede öğrencinin, yeni arkadaşları ve öğretmenleriyle dersbaşı yaptıklarını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in talimatıyla, kentte bugünden itibaren tüm okul öncesi öğrenciler için ücretsiz yemek hizmetinin başladığını belirten Telefoncu, "Ayrıca taşımalı eğitim yapan kurumlarımız ve pansiyonu olan okullarımızdaki ihtiyacı olan çocuklarımızın da yemekleri Bakanlığımızca ücretsiz veriliyor. Zor bir süreçten geçtiğimiz dönemde, tüm çocuklarımıza afiyet olsun diyorum ve başarılar diliyorum."

Kent genelinde yaklaşık 6 bin öğrencinin ücretsiz yemek uygulamasından yararlandığı belirtildi.

- Yozgat

Yozgat'ta ücretsiz yemek uygulamasından 19 bin 292 öğrencinin faydalandığı bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, AA muhabirine, daha önce taşımalı sistemle eğitim gören 7 bin 52 öğrenciye ücretsiz yemek verildiğini anımsattı.

Yazıcı, yeni uygulama kapsamında ise 188 okulda 8 bin 29'u okul öncesi eğitimde, 4 bin 211'i ilk ve ortaokulda olmak üzere 12 bin 240 öğrenciye daha ücretsiz yemek verilmeye başlandığını belirtti.

- Kırşehir

Kırşehir'de okul öncesi ve pansiyonlarda kalan öğrenciler ile taşımalı eğitim kapsamındaki 9 bin 460 öğrenciye, ücretsiz yemek hizmeti verilmeye başlandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının talimatları doğrultusunda, 4 bin 379 okul öncesi eğitim öğrencisi ile 3 bin 835 taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciye ve pansiyonlarda kalan 1246 öğrenciye haftanın 5 günü bir öğün ücretsiz beslenme hizmeti verildiği ifade edildi.

- Niğde

Niğde'de 8 bin 483 öğrencinin, bugün başlayan ücretsiz yemek hizmetinden faydalandığı bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelindeki 168 okulda eğitim gören 7 bin 469 anaokulu öğrencisi ile birleştirilmiş sınıflarda öğrenim gören 1014 ilkokul öğrencisi için ücretsiz yemek hizmeti sunuldu.

- Nevşehir

Nevşehir'de okul öncesi eğitim gören öğrencilere yönelik ücretsiz yemek uygulamasına başlandı.

Uygulamadan 3 bin 316'sı kent merkezinde olmak üzere il genelindeki 6 bin 278 öğrenci faydalanıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Memet Polat, yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığınca okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden öğrencilere haftanın beş günü, bir öğün yemek verildiğini kaydetti.

- Kayseri

Kayseri'de okul öncesi eğitim gören öğrencilere yönelik ücretsiz yemek uygulamasına başlandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, okulların yeniden açılmasıyla birlikte anaokulları, uygulama sınıfları ve bünyesinde ana sınıfı bulunan okullarda eğitim gören öğrencilere ücretsiz yemek hizmeti veriliyor.

Ücretsiz yemek uygulamasından Kayseri'de 31 bin 800 öğrenci faydalanıyor.

Sosyal politikalarla öğrencileri destekleme, eğitimde imkan ve fırsat eşitliğini sağlama amaçlarıyla yürütülen projenin ilk uygulaması İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İlyas Yılmaz ve Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya'nın katılımıyla Şehit Ayşegül Pürnek Anaokulu'nda gerçekleştirildi.

- Sivas

Sivas'ta okul öncesi, taşımalı eğitim ve anaokullarında eğitim gören öğrencilere yönelik ücretsiz yemek uygulamasına başlanıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Bakanlığın belirlediği kriterlerde yürütülen çalışma kapsamında, kentteki 300 okulda ücretsiz yemek uygulamasının başlatıldığı belirtildi.


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